Adrenalin tutkunlarının yeni rotası Pamukkale

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, hava sporları turizminde de büyük ilgi görüyor. Beyaz cennet, Yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu ile Pamukkale'yi havadan görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin yeni rotası oldu. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcı, "2019 yıl sonu itibari ile 30 bin ticari uçuş hedeflenmekte. 2020 yılı içerisinde ise yıllık uçuşun 40 binin üzerine çıkması beklenmekte" dedi.

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Pamukkale, son zamanlarda hava sporları turizminde de büyük ilgi görüyor. Denizli'de beyaz travertenleri, yamaç paraşütü ve balona binerek havadan görmek isteyenlerin artması, Pamukkale Kaymakamlığı'nı harekete geçirdi. Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu başkanlığında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Hava Sporları İl Federasyonu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yamaç paraşütü pilotlarının temsilcilerinin de bulunduğu İlçe Sportif Turizm Kurulu oluşturuldu. Kurulun hedefinin, pilot ve yolcu güvenliğini sağlamak, yamaç paraşütü ile bölgenin tanıtımına ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtildi.

HEDEF YILLIK 40 BİN UÇUŞ

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale'nin Türkiye'de yamaç paraşütü faaliyeti için her mevsim uygun iklime sahip olan tek bölge olduğunu, bu yönüyle yamaç paraşütüne ilgili sporcu ve adrenalin tutkusu olanlar için cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Pamukkale'de 9 acenta bünyesinde 32 pilotla günlük 100'ün üzerinde uçuş yapıldığını ifade eden Balcıoğlu, "Geçen yıl Pamukkale'de 23 bin 875 ticari ve sportif uçuş yapıldı. Bu da ülkemize sportif ve ticari olarak katkı sağlanmıştır. 2019 yıl sonu itibari ile 30 bin ticari uçuş hedeflenmekte olup, 2020 yılı içerisinde, yıllık uçuşun 40 binin üzerine çıkması beklenmekte" dedi.



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