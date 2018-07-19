Adnan Oktar soruşturmasında toplam 168 kişi tutuklandı

Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - İstanbul - ADNAN Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden toplam 168'si tutuklandı
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltına alındı. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 182 kişi adliyeye sevkedilirken 5 kişi ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı.
24 SAATTE 168 TUTUKLAMA
İstanbul Adalet Sarayı'na dün sabah sevkedilen şüphelilerin işlemleri yaklaşık 24 saat sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu toplam 168 kişi tutuklandı. 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.