Adnan Oktar soruşturması; Tutuklular farklı illerdeki cezaevlerine nakledildi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, birbirleriyle iletişimlerini engellemek için farklı illerdeki cezaevlerine nakillerinin yapıldığı öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin herhangi bir madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örneklerinin alındığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tutuklanan şüphelilerin aralarındaki iletişimi engellemek için önlem aldığı öğrenildi. Bu önlemler kapsamında Adnan Oktar'ın Edirne, Oktar Babuna'nın Tekirdağ, kadın şüphelilerden 10'unun Gebze, 20'sinin Bandırma Cezaevi'ne gönderildiği öğrenilirken, tutuklanan diğer şüphelilerin de farklı cezaevlerine gönderileceği belirtildi. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 169'a yükselirken, herhangi bir madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için şüphelilerin kan örneklerinin alındığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında şikayetçilerin sayısının da arttığı, mağdurların isimlerinin korunması amacıyla, konunun medyada magazinleştirilmesini engellemek adına önlemler alındığı da öğrenildi. Örgütün para trafiğine ilişkin incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.