ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI; TUTUKLU SAYISI 169'A YÜKSELDİ

Serpil KIRKESER - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () ADNAN Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cüneyt Özyaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özyaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169'a yükselmiş oldu.