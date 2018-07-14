Adnan Oktar'ın villasında bulunan gizli kamera odası

İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.
(FOTOĞRAF)
İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı. (FOTOĞRAF)
14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:14
İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:22
|05:37
|13:21
|17:20
|20:44
|22:39