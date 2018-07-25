Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı (1)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () ADNAN Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. (FOTOĞRAF)

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:22