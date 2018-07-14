Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ilk olarak Adnan Oktar getirildi. Oktar'ın ardından ilk olarak kadınlar sağlık kontrolüne getirildi. Kadınların ardından ise erkek şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Toplam 84 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adnan Oktar grubuna operasyon: 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi
ADNAN Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ilk olarak Adnan Oktar getirildi. Oktar'ın ardından ilk olarak kadınlar sağlık kontrolüne getirildi....
14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:38
ADNAN Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirildi.
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