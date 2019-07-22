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Adnan Oktar Davası: Yaklaşık 1,5 ay aralıksız sürecek

Serpil KIRKESER-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar ve grubuna yönelik açılan davanın yaklaşık 1,5 ay aralıksız süreceği öğrenildi. Davaya bakacak olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz...

Adnan Oktar Davası: Yaklaşık 1,5 ay aralıksız sürecek

Serpil KIRKESER-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar ve grubuna yönelik açılan davanın yaklaşık 1,5 ay aralıksız süreceği öğrenildi.
Davaya bakacak olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Duruşmaların 1 Kasım'a kadar süreceği belirtildi. 

İDDİANAME 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen  Adnan Oktar ile birlikte toplam 13 şüphelinin yönetici yer alıyor. İddianamede toplam 226 şüpheli hakkında "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor. 

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