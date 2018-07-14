Adnan Oktar'a yönelik operasyon: Kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi

Gökhan ÇELİK/Cem DAĞISTANLI, İstanbul () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan kadınlardan 42'si sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(FOTOĞRAF)
Gökhan ÇELİK/Cem DAĞISTANLI, İstanbul () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi.