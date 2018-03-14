Adliyede kalp krizinden ölen o baba toprağa verildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()-BALIKESİR’in Edremit ilçesinde oturan ve öldürülen kızıyla ilgili davanın karar duruşması için gittiği İstanbul'da, adliye koridorunda karar sonrası kalp krizi geçiren Şaban Deniz’in (68) cenazesi, Edremit'te toprağa verildi. Deniz’in oğlu Cemalettin Deniz, babasının ölümü ile ilgili olarak hakim ve savcıları suçlayıp, “Bizim tek uğraşımız babamla beraber 890 gün önce ölen kardeşimi öldürenlerden hesap sormak, öldürenlerin adaletin önüne çıkmasını sağlamaktı. Babamın katili hakimler ve savcılar. Başka hiç kimse değil” dedi.

Kocaeli Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hacer Çetindağ'ın ailesinin yerel mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya Çetindağ'ın babası Şaban Deniz (68), kardeşi Cemalettin Deniz ve tarafların avukatları katıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezasını Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı. Cemalettin Deniz karar sonrası tepki göstererek kendisin adliye camından atmak istedi. Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz de adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz'in cenazesi İstanbul da gerçekleştirilen otopsinin arından Edremit’e getirildi.

‘ÖLECEKSEM EVLADIM İÇİN ÖLÜRÜM’

Cenaze namazı öncesinde gözyaşları içerisinde karara tepki gösteren Cemalettin Deniz açıklamalarda bulundu. Deniz, “Bizim tek uğraşımız babamla beraber 890 gün önce ölen kardeşimi öldürenlerden hesap sormak, öldürenlerin adaletin önüne çıkmasını sağlamaktı. Bu şekilde de bilgilerimizi onlara sunduk ama hiçbir şekilde araştırmadılar. Sadece katilin söylemlerini dikkate aldılar. Bu bizi çok yordu. Dokuz duruşma Kocaeli’de geçirdik, son duruşma İstanbul Adliyesi'ndeydi, İstanbul’a geldik. ‘Baba yorgunsun’ dedim. ‘Öleceksem de evladım için ölürüm’ diye cevap verdi” dedi.

Kalp krizi geçiren babasının ölümünden kardeşinin mahkemesine bakan hakimler ve savcıları sorumlu tutan Deniz, “Gittik mahkemeye karşı taraftan yine yalanlar, dolanlar. Babamın katili hakimler ve savcılar. Başka hiç kimse değil. Eğer ki delilleri sunduğumuz ilde araştırsalardı, göz önüne serselerdi, tamam derdik ama hiçbir şey araştırmadılar. Sonunda söz istedik mahkemeden, söz de vermediler” dedi.

Babasının adliyenin kapısının önünde yığılıp kaldığını söyleyen Deniz, gözyaşları içerisinde sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mu adalet ? Kardeşim için uğraştık babamı da kaybettik. ‘Ne olacak şimdi? Kimden yardım isteyeceğiz?’ diye sorduk hakime, yine ses yok. Soruyorum şimdi; benim babamı kim verecek, kardeşimi kim verecek geriye? Devletimiz 5 yıldızlı adliye sarayı yapmış, ambulans 40 dakikada geldi. Babama kendim suni teneffüs, kalp masajı yaptım. Neredeyiz biz?"

Cemalettin Deniz, Cumhurbaşkanı'nın da bu davayı takip etmesini istedi.

Şaban Deniz’in cenazesi, Edremit Yeşil Cami’de öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Edremit kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka, Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit Ak Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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