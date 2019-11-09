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Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi toprağa verildi
Yüksel KOÇ - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi. İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde...
GENEL 09.11.2019, 14:56
Yüksel KOÇ - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi. İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Seray Şahiner, eşinin tabutunun başında başsağlığı dileklerini kabul etti. Şahiner tabutu öpüp uzun süre sarıldı. Öztürk'ün naaşı, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
(FOTOĞRAF)
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