Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Adliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Adliyesi'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için lokma tatlısı dağıtıldı. Antalya Adliyesi'nin bahçesinde düzenlenen lokma tatlısı dağıtımına, Başsavcı Ramazan Solmaz, Başsavcı...

Adliyede 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Adliyesi'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için lokma tatlısı dağıtıldı.
Antalya Adliyesi'nin bahçesinde düzenlenen lokma tatlısı dağıtımına, Başsavcı Ramazan Solmaz, Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, Antalya Adliyesi Komisyon Başkanı Orhan Özdemir, İl Müftüsü Osman Artan ile adliye personeli katıldı. Başsavcı Solmaz, 15 Temmuz'un, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, birlik ve beraberliğinin dünyaya bir kez daha gösterildiği tarih olduğunu kaydeden Solmaz, "15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz, vatana ve millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiş, cesaretleriyle kararlı ve dik duruşlarıyla destansı bir tarih yazmıştır" dedi.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Osman Artan, 15 Temmuz şehitleri için dua okudu. Dua sonrası lokma tatlısı dağıtımı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325