Adliye'de savcılardan kan bağışı





Ümit TÜRK / İSTANBUL () - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda Kızılay'ın “2. Geleneksel Adaletin Temsilcileri Kan Veriyor” kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.



Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın atrium alanında, Kızılay tarafından “2’inci Geleneksel Adaletin Temsilcileri Kan Veriyor” kampanyası başlatıldı.Kampanya 3 gün sürecek. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi Kızılay Denetim Kurulu Başkan yardımcısı İlhami Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu Kızılay yetkilileri kampanyaya destek amacıyla adliyeye geldi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve başsavcı vekilleri kampanyaya destek vererek kan bağışı yaptı. Kızılay yetkililerinin plaket verdiği Başsavcı Fidan yaptığı açıklamada , “Sayın başkan vekilimizin ön ayak olmasıyla adliye çalışanlarımız, personelimiz, vatandaşlarımızı böyle güzel bir kampanyaya ortak ettiği için teşekkür ediyoruz. Bütün personele böyle bir ihtiyaca cevap verebildikleri ve hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz. Daha nice faaliyetlerde buluşmak ümidiyle” dedi.



Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise , “Ülkemizde kan toplama yetkisi tamamen Kızılay’a ait. Kış mevsiminin ağır geçmesinden dolayı Ocak ayının başlarına doğru kan stoklarımızda azalma oldu. Genel başkanımızın bu konuyu paylaşmasından sonra halkımız duyarlılık gösterdi ve stokların arttırılması için kan merkezlerine koştu. Böylece stoklarımızı riskli seviyeden yukarı çekmiş olduk” diye konuştu.

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