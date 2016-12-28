Adliye çalışanlarına empati semineri

ADANA, () - ADANA'da Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, Adana Adliyesi çalışanlarına 'Kurum Kültürü ve Empati' konulu seminer verdi.

Adana Adliyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yılmaz ile yaklaşık 300 adliye çalışanı katıldı. Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, kurum kültürünün birlik, beraberlik, motivasyon, verimlilik, sinerji, aidiyet ve güçlü bir iletişim sağladığını söyledi. Kurum kültürünün doğruya ve iyiye dönük değişmeden kalitenin geliştirilmesinin mümkün olmadığını anlatan Çiftçi, "Bunun için liderlerin örnek olması, ne beklendiğini iyi anlaşılması, beklenen davranışı sergileyecek bilgi ve beceriye sahip olunması gerekir" dedi.

EMPATİYİ ANLATTI

Kurumsal kültürün, ortak değerler, semboller ve davranışları anlattığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bunlar da kurum için neyin önemli olduğunu ve kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirlerken, ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır, günlük çalışmalarda rehber olur ve çalışanların davranış biçimlerini belirler. Kurumsal başarı birlikte çalışarak meydana gelir. Bunun için herkesin görevini en iyi şekilde yapması gerek. Her ne iş yapıyorsanız yapın ama işinizin hakkını vererek yapın. Çalıştığınız kurumda, 'ben' merkezli değil, 'biz' diyerek görev yapın. Başarı pek çok aklın ve elin ürünüdür. Çalışma ortamında, başkaları ile iletişim kurarken 'empati' yapılması gerekiyor. Bu iş kalitesi ve kurumsal başarıya katkı sağlar. Empati kuran kişi, başkalarının hislerinin bilincinde ve onlara karşı duyarlı olur. Empatik iletişim tarzı, diğer insanların kendilerini kabullenilmiş ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Bu nedenle iş hayatında, vatandaşların yerine kendinizi koyarak, onların durumlarını göz önünde bulundurarak ve herkese aynı özeni göstererek çalışın."

BAŞSAVCIDAN TEŞEKKÜR

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Komisyon Başkanı Ramazan Yılmaz, seminer sonrası Doç. Dr. Hakkı Çiftçi'ye duvar saati armağan etti. Çiftçi'ye teşekkür eden Ali Yeldan, "Adliyemizde bize kurum kültürü ile ilgili çok güzel ve değerli bilgilerini aktardı. Bunları burada bir an dinleyip, unutmak değil, bu bilgileri geliştirmek ve kurumsal hedeflerimize doğru ilerlemek noktasında hep beraber çalışacağız" diye konuştu.