Adli Tıp'ta acı bekleyiş; Barcelona'da oynamak istiyordu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasının ardından hayatını kaybedenlerin bazıları otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getiriliyor. Getirilenler arasında babası ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in cenazesi de var. Ailesi ile birlikte Beylikdüzü'nde yaşayan 9 yaşındaki Arda'nın futbola meraklı olduğu öğrenildi. Yakınları Arda'nın hayalinin İspanya'nın altyapısı ile ünlü spor kulübü Barcelona'da oynamak istediğini belirtti. Babası Hakan Sel'in cenazesinin de Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenirken, cenazelerin yarın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden Ruzibe, Gani Kartal çiftinin de işlemleri devam ediyor. Muratlı'da bulunan köylerinden dönüşte hayatını kaybeden çiftin İstanbul, Sefaköy'de yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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