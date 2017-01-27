Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY operasyonu;Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock' kullandığı belirlenen kişilerin de bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock' kullandığı belirlenen kişilerin de bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.