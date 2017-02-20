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'Adli sicil kaydı yoktur' belgesiyle göreve iade talebi

ZONGULDAK'ta, 7 Şubat'ta yayınlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim-Sen Çaycuma Baş Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, savcılıktan...

'Adli sicil kaydı yoktur' belgesiyle göreve iade talebi
ZONGULDAK'ta, 7 Şubat'ta yayınlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim-Sen Çaycuma Baş Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, savcılıktan aldıkları 'Adli sicil kaydı yoktur' belgeleriyle OHAL bürosuna başvurarak göreve iade talep etti.
Çaycuma İlçesi'ndeki Çaycuma Sipahiler Ortaokul'nda görev yapan Akyol ile Çaycuma Nebioğlu Ortaokulu'nda görev yapan Günsan, KHK ile görevlerinden ihraç edildi.
Akyol ve Günsan, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün aldıkları 'Adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur' belgelerini ekledikleri itiraz dilekçesi ile OHAL Bürosu'na başvuruda bulundu. Akyol ve Günsan, dilekçelerinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması veya başka bir terör örgütü ile hiçbir bağlantılarının söz konusu olmadığını savunarak şöyle dedi:
"Somut olarak ne ile suçlandığımız bildirilmeden ve tarafımıza savunma hakkı tanınmadan görevimizden ihraç edilmemiz, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasamızda yer alan hükümlere de aykırıdır. Bugüne kadar hakkımızda örgüt üyeliği ve benzer suçlamalar ile herhangi bir şikâyette bulunulmamıştır. Bahsi geçen suçlamalarla alakalı daha önce hakkımızda açılmış bir disiplin soruşturması ya da ceza kovuşturması mevcut değildir. Kamu görevinden çıkarılmak, memuriyet hayatında karşılaşılabilecek en ağır yaptırımdır. Hiçbir somut gerekçe bulunmadığı halde, bu şekilde bir yaptırımla karşı karşıya bırakılmakdan dolayı telafisi imkânsız zararlar söz konusudur."
Akyol ve Günsan, kamu görevinden çıkarılma işleminin iptali ile görevlerine iadelerini talep ettikleri dilekçeye savcılıktan aldıkları belgeyi de ekledi.

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