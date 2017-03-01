Adli kontrol koşuluyla serbest kaldığı gün hırsızlıkta yaptı tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı günün akşamı park halindeki 3 motosikleti çalarak, 2 gün içerisinde 7 işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 3 kişi polis tarafından yakalandı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Marmaris'te geçen 26 Şubat'ta bir marketten hırsızlık yapıp kaçmaya çalıştıkları ileri sürülen M.U.(16), D.K. (14) ve F.E. (14) polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, aynı günün akşamı Beldibi Mahallesi'nde, park halindeki 3 motosikleti çaldı. Birlikte hareket eden 3 arkadaş, 2 gün içinde Beldibi, Çıldır, Tepe ve Camiavlu mahallelerindeki 3 alkollü içki satışı yapan büfe, bir market, bir pizza salonu, bir ucuz ve taklit ürünler satan mağaza ile bir okul kantininde hırsızlık yaptı. Polis MOBESE ve hırsızlık yapılan işyerlerinin kamarelarından hırsızlıkları yapan şüphelilerin M.U., D.K. ve F.E. olduğunu tespit etti. Polis, 3 şüphelinin çaldıkları motosikletlerle Beldibi sokaklarında gezdiğini belirledi. Mahallenin ana arterlerinde gece yarısı önlem alan, aralarında sivil giyimlilerin de bulunduğu polis ekipleri, bir saat süren kovalamaca sonucunda üç şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere, hırsızlık yaptıkları işyerlerinde görüntüleri izlettirilip, avukatları eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı. Hırsızlıktan çok sayıda adli sicil kaydı bulunan şüphelilerin çaldıkları 3 motosiklet ise tutanakla sahiplerine teslim edildi. Polis, ilçe merkezi ve kırsal mahallerdeki işyerlerinden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelerinin de aynı olup, olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

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