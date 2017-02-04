Adli Bilişim Uzmanı Sansar; 'IP ve GB'nin ne olduğu bilmeyen hakimler var'

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA () BURSA’da konuşan, Adli Bilişim Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Sansar, "Çocuk pornosu ile ilgili açılan davada hakim, IP numarasını ve GB'nin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bu konuda insanın nasıl kimliği varsa, IP numarasının da internetin kimliği olduğunu söyledim. Ardından hakime, hangi hukuk fakültesinden mezun olduğunu sorduğumda, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde mezun olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine, 'İstanbul Hukuk Fakültesinin kütüphanesi Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biridir. Oradaki bütün kitapları toplayın ve katibinize yazdırın 1 GB ya eder ya etmez. Bu adamda 90 tane İstanbul kütüphanesi kadar çocuk pornosu var' deyince, hakim bir ara duraklayıp, 'hemen tutuklayalım' diyerek sanığı cezaevine gönderdi" dedi.

Bursa Barosu’nca düzenlenen ‘Adli bilişim uygulamaları ve hukuk süreci’ ile ilgili panel Adliye Konferas Salonu’nda yapıldı. Bursa Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun ve avukatlarında izlediği panelde, dijital delil kavramı ile ilgili konuşma yapan Adli Bilişim Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Sansar günümüzde bilişimin yaşamda çok etkili olduğunu anlattı. Bazı hakimlerin IP (İnternet protokol) numarası ile GB'ın (Gigabyte) ne olduğunu bilmediğini belirten Sansar, bilirkişi olarak katıldığı duruşmada yaşadığı bir anıyı ise şöyle anlatttı:

“Asliye Ceza Mahkemesi’nin bir tanesinde çocuk pornosu ile ilgili açılan davaya bilirkişi olarak katıldım. Hakim duruşmada, IP numarasını ve GB’nin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Kendisine, insanın nasıl kimliği varsa internetinde kimlik numarasının IP olduğunu söyledim. Ardından hakime, hangi hukuk fakültesini bitirdiğini sordum. O da, İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de, 'İstanbul Hukuk Fakültesi'nin kütüphanesi, Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biridir. Oradaki bütün kitapları toplayın ve katibinize yazdırın 1 GB ya eder ya da etmez. Bu adamda 90 tane İstanbul kütüphanesi kadar çocuk pornosu var' dedim. Hakim biraz durduktan sonra 'hemen tutuklayalım' diyerek sanığı cezaevine gönderdi" dedi.

Panelde ayrıca Adli Bilişim Uzmanı Ahmet Ekin ile Bursa Barosu Avukatı Cankat Taşkın'da konuşma yaptı.



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