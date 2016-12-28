Adıyamanlılar Vakfı'ndan Halep'e 19 TIR yardım

İSTANBUL, () - MERKEZİ İstanbul'da bulunan Adıyamanlılar Vakfı, Halep'teki savaş mağdurları için 19 TIR dolusu gıda malzemesi gönderdi. Konvoyun uğurlama töreninde konuşan, kendisi de Adıyamanlı olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bu yardımlarla belki Halepli kardeşlerimize evinin sıcaklığını hissettiremeyiz ama, en azından Halepli çocuklar ölmesin, aç kalmasın, üşümesin diye onların yanında olduğumuzu gösteriyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

İstanbul Mahmutbey'deki vakıf genel merkez binasının önünde düzenlenen uğurlama törenine Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, çok sayıda bürokrat, belediye meclis üyeleri, iş adamları katıldı. Törende konuşan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy şunları söyledi:

"Aylardır kan ve gözyaşının bitmek bilmediği Halepli kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak ve biraz olsun yaralarına merhem olmak için başlattığımız gıda kampanyasında 19 TIR'dan oluşan iyilik konvoyumuzun Halep'e doğru yol alacak olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu konuda büyük hassasiyet gösteren bütün vakıf gönüldaşlarıma ve hayırsever iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin de, Türkiye'nin misafir ettiği 3 milyon insan ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin başında yer aldığını belirterek, Adıyamanlılar Vakfı’nın bu önemli organizasyonuna katılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

TEVFİK GÖKSU: HALEP BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, Halep için gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Adıyamanlı hemşerileriyle gurur duyduğunu belirtti. Tevfik Göksu şöyle konuştu:

"Bu yardımla Halep’teki kardeşlerimizin yüreğindeki sevgi ile kendi sevgimizi bütünleştirip, kardeşlik ruhumuzu yeniden tescil etmenin kıvancını yaşıyoruz. Halep bizim için çok büyük anlam ifade etmektedir. Çünkü Halep'e düne kadar Gaziantep’e ve Şanlıurfa’ya gider gibi gidip gelebiliyorduk. Dün ülkemizi düşmanlardan korumak için Çanakkale'de en çok şehit vermiş Halepli kardeşlerimiz, bugün maalesef bombaların arasında şehit oluyor. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Adıyamanlılar Vakfı’na çok teşekkür ediyoruz. Onlarla ne kadar övünsek azdır."

Konuşmaların ardından, Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Abdulgani Tekin’in eşlik ettiği 19 yardım TIR'ı, korna çalarak alkışlar eşliğinde Halep'e doğru yola çıktı.

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