Adıyamanlı gazilerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu (2)

SURİYELİLER DE BAŞVURDU

Adıyaman'da, çadır kentte kalan bir grup Suriyeli sığınmacı da askerlik şubesine gelerek, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için dilekçeyle başvuruda bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubene gelen Suriyelilerden Mahmut El Hüseyin, "Biz, hepimiz hazırız. Bizi askere alacaklarsa biz, Türkiye'nin emrindeyiz. Şimdi hemen alsınlar" dedi.

Suriyeliler, askerlik şubesine dilekçe verdikten sonra bir süre Arapça slogan atıp, bölgeden ayrıldı.



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