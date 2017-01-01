Adıyaman'da yılın ilk bebeği; Abdullah Caner

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.

Doğum sancıları başlayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Atlamaz, saat 00.10'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.

Anne Ayşe Atlamaz, mutlu olduklarını belirterek, "Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. Abdullah Caner ismi düşündük. Allah herkese nasip etsin çok güzel" dedi.

Baba Mehmet Atlamaz ise, "2017'ye mutlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

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