Adıyaman'da okullara kar tatili

ADIYAMAN’da, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Besni, Tut, Çelikhan'da eğitime ara verildiği belirtilerek, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarımız ile Besni, Tut, Çelikhan'da eğitime 1 gün ara verilmiştir. Gölbaşı ilçesinde ise taşıma merkezli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.