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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karaslan yönetimindeki 02 AR 560 plakalı otomobil ile Nurettin...
GENEL 11.11.2019, 22:45
ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karaslan yönetimindeki 02 AR 560 plakalı otomobil ile Nurettin Bağcı'nın kullandığı 02 HF 361 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada Nurettin Bağcı, Sultan Bağcı ve Gamze Bağcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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