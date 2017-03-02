Adiyaman'da 5.8'lik deprem (1)

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN başta olmak üzere bölgedeki bir çok iyl Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nin, merkez üssünü Adıyaman'ın Samsan İlçesi olarak saptadığı deprem saat 14.07'de meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Batman, Şanlıurfa'da da şiddetli hissedildi.

AFAD'ın, büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.5 olarak açıkladığı depremin can kaybına ve hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.