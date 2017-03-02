ADIYAMAN' DA 5.5'LİK DEPREM;YIKILAN BİNALER VE YARALILAR VAR

ADIYAMAN'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen merkez üssü Samsat olan Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem bazı binaların yıkılmasına, çok sayıda binanın ağır hasar görmesine ve yaralanmalara neden oldu.



İlk depremi, büyüklükleri 4.4 ile 2 arasında değişen çok sayıda artçı şok izledi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Adıyaman kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Samsat İlçesi’ne bağlı Uzuntepe Köyü olarak saptadığı deprem saat 14.07'de oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da şiddetli hissedildi.



SAMSAT VE KÖYLERDE HASAR VAR



Geniş bir alanı etkileyen ve yüzeye yakın meydana geldiği için şiddetli hissedilen depremle birlikte Samsat başta olmak üzere yerleşim birimlerinde halk panik halinde sokağa fırladı.Depremin merkez üssü Samsat İlçesi'nde bazı binalar yıkılırken çok sayıda ev, işyeri, okul ve kamu kurumu binası ağır hasar gördü. Depremin merkez üssü Samsat'a 500 metre uzaklıktaki Uzuntepe köyü ile Atatürk Barajı kıyısındaki Göktarla, Kızılöz ve Doğanca köylerinde evler yıkıldı. Yıkılan binalarda ve kaçarken yaralananlar hastanelere taşındı. Saatler ilerledikçe köylerden gelenlerle birlikte depremde yaralananların sayısı 20'yi aştı. Samsat ve köylerinin yanı sıra Adıyaman kent merkezinde de bazı binalar hasar görürken Musalla Camisi minaresinin bir bölümü yıkıldı. Samsat başta olmak üzere depremin yıkım ve hasara neden olduğu yerleşim yerlerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK SAYIDA EV YIKIK



Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe ve bağlı köylerdeki çok sayıda evin yıkıldığını, kendisine ait yeni yapılan evin de hasar gördüğünü söyledi. Başkan Fırat, "Çok sayıda ev yıkılmış durumda. Artçı depremler sürüyor. Sevindirici kısmı can kaybı olmaması" dedi. Fırat, Kaymakamlık konutunda da hasar meydana geldiğini söyledi.



ARTÇI ŞOKLAR DEVAM ETTİ



Samsat'ta saat 14.07'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi önce 5.7 olarak duyurdu, ardından 5.5 olarak revize etti. İlk depremin ardından yaklaşık 1.5 saat içinde büyüklükleri 4.4 ile 2 arasında değişen 38 sarsıntı kaydedildi. Daha sonra şiddeti azalarak artçı şoklar devam etti. EĞİTİME ARA VERİLDİ Deprem nedeniyle Samsat ve çevredeki yerleşim yerleriyle, depremin şiddetli hissedildiği Şanlıurfa'nın Sevirik İlçesi'nde okullarda eğitime bugün ara verildi. Kamu kuruluşlarında çalışanlar depremle birlikte kendilerini dışarı attığı Samsat'ta halk uzun süre binalara giremedi.Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ndeki Farabi Sağlık Meslek Lisesi'nde düzenlenen madde bağımlılığı paneline katılanlar kendilerini dışarı attı, okul yöneticileri öğrencileri tahliye ederek bölgeden uzaklaştırdı.