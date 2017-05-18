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Adıyaman'da 20 yıldır müzede saklanan altın eserler sergilendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, güvenlik nedeniyle 20 yıldır müzede saklanan sikke ve altın eserler, Müzeler Haftası kapsamında ziyarete açıldı. Adıyaman Müzesi'nde güvenlik nedeniyle 20 yıldır saklı tutulan 30 sikke ile altından...

Adıyaman'da 20 yıldır müzede saklanan altın eserler sergilendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, güvenlik nedeniyle 20 yıldır müzede saklanan sikke ve altın eserler, Müzeler Haftası kapsamında ziyarete açıldı.
Adıyaman Müzesi'nde güvenlik nedeniyle 20 yıldır saklı tutulan 30 sikke ile altından yapılan çeşitli takılardan oluşan eserler, Müzeler Haftası kapsamında yoğun güvenlik önlemleri arasında ziyarete açıldı. Korunaklı vitrinlerde sergilenen Roma, Abbasiler, Bizans ve Venedik dönemine ait eserler, ziyaretçi akınına uğrarken, izleyicileri büyüledi. Müzedeki iki görevli kadın ise, Roma dönemine ait kıyafetlerle eserlerin sergilendiği vitrinlerin önünde durup ziyaretçilere tanıtım yaptı.
Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, eserlerin güvenlik nedeniyle 20 yıldır kasada saklandığını belirterek, şöyle dedi:
"Yaklaşık 20 yıldır kasalarda muhafaza edilen altın sikkeler ve altın eserler için sergi açtık. Bu sergiyi açma sebebimizden biri de müzemizde güvenlik önlemlerinizi arttırdığımızdan dolayı yoğun bir ziyaretçi karşılaştık. Venedik, Roma, Bizans dönemine ait altın sikkeler ve yine Roma ve Abbasi dönemine takılar, altınlar mevcut. Şuanda toplamda 30 parça sergilenmekte ilerleyen zamanlarda artacaktır. Müzenin güvenliği 24 saat kamera ve güvenlik personelimiz var. Özellikle yerli ziyaretçilerimizin yoğun bir ilgisi var."

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