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Adilcevazlı öğrencilerden polise destek

Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ(Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz Atatürk Ortaokulu öğrencileri, polislere destek olmak amacıyla çizdikleri resimlerin yanı sıra yazdıkları duygu dolu mektupları polislere gönderdi. Adilcevaz İlçesi'nde...

Adilcevazlı öğrencilerden polise destek

Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ(Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz Atatürk Ortaokulu öğrencileri, polislere destek olmak amacıyla çizdikleri resimlerin yanı sıra yazdıkları duygu dolu mektupları polislere gönderdi.
Adilcevaz İlçesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Barlak’ın öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polislere destek olmak amacıyla, çizdikleri resimlerle birlikte onlara duygularını ifade eden mektuplar yazdı. Okul öğrencilerinden Selcan Yiğit’in 15 Temmuz darbe girişimini çizdiği resim ile yazılan mektuplar, okul müdürü M. Sena Yıldız ve okul öğretmeni Murat Barlak tarafından polislere verilmek üzere İlçe Emniyet Müdürü Vekili Akif Kızılkaya’ya teslim edildi. Resim ve mektupları alan İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kızılkaya, anlamlı davranışları nedeniyle öğrencilere teşekkür etti.
Okul Müdürü M. Sena Yıldız ise ilçede görev yapan polislere destek olmak amacıyla böyle çalışma yaptıklarını söyledi. Yıldız şöyle dedi:
"Öğrencilerimiz polis abilerine destek olmak için okulumuz öğretmenlerinden Murat Barlak’ın öncülüğünde özellikle 15 Temmuz şehitlerine ve tüm şehit olan güvenlik güçlerimize olan minnettarlıklarını ifade eden resimlerinin yanı sıra içlerinden geçen duygularını mektuplara yazdı. Duygu dolu mektuplarla birlikte Selcan isimli öğrencimizin yapmış olduğu 15 Temmuz temalı resmi İlçe Emniyet Müdür vekilimize takdim ettik. Öğrencilerimize ve onlara öncülük eden öğretmenimiz Murat Barlak’a bu güzel ve anlamlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum."
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