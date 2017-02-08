Adilcevaz’da güvenlik korucusu adaylarına fiziki yeterlilik sınavı

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde alımı yapılacak 98 güvenlik korucusu için fiziki yeterlilik sınavı yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak güvenlik korucusu için Adilcevaz’da açılan 98 kadroya başvuruda bulunan 210 aday, Adilcevaz Şehir Stadı'nda, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katıldı. Güvenlik korucu adaylarını ziyaret edip başarı dileklerinde bulunan Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, "Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adaylarımızın genel sıralamasını oluşturacak ve komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. İlçe merkezi ve köylerimizde alınacak olan 98 güvenlik korucusunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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