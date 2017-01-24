Adilcevaz’da 98 yeni korucu alınacak

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde güvenlik korucularına takviye olarak görev almak üzere 98 korucu alımı yapılacağı belirtildi.

Adilcevaz Kaymakamlığı, ilçe merkezine alınacak 24 korucunun yanı sıra ilçeye bağlı Aydınlar Beldesi'ne 10, Aydınlar Budaklı Mahallesi'ne 1, Aydınlar Kışkıllı Mahallesi'ne 4, Bahçedere Köyü'ne 9, Cihangir Köyü'ne 10, Erikbağı Köyü'ne 5, Dizdar Köyü'ne 4, Danacı Köyü'ne 5, Harmantepe Köyü'ne 7, İpekçayır Köyü'ne 3, Karakaol Köyü'ne 5, Kömürlü Köyü'ne 4, Mollafadıl Köyü'ne 5 ve Yolçatı Köyü'ne 2 olmak üzere toplam 98 güvenlik korucusu alımı yapılacağını bildirildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada güvenlik korucusu olmak isteyenlerin Adilcevaz Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüya da Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan temin edecekleri güvenlik korucusu alımı başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebilecekleri belirtildi.

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