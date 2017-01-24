Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Adilcevaz’da 98 yeni korucu alınacak

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde güvenlik korucularına takviye olarak görev almak üzere 98 korucu alımı yapılacağı belirtildi. Adilcevaz Kaymakamlığı, ilçe merkezine alınacak 24 korucunun...

Adilcevaz’da 98 yeni korucu alınacak

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde güvenlik korucularına takviye olarak görev almak üzere 98 korucu alımı yapılacağı belirtildi.
Adilcevaz Kaymakamlığı, ilçe merkezine alınacak 24 korucunun yanı sıra ilçeye bağlı Aydınlar Beldesi'ne 10, Aydınlar Budaklı Mahallesi'ne 1, Aydınlar Kışkıllı Mahallesi'ne 4, Bahçedere Köyü'ne 9, Cihangir Köyü'ne 10, Erikbağı Köyü'ne 5, Dizdar Köyü'ne 4, Danacı Köyü'ne 5, Harmantepe Köyü'ne 7, İpekçayır Köyü'ne 3, Karakaol Köyü'ne 5, Kömürlü Köyü'ne 4, Mollafadıl Köyü'ne 5 ve Yolçatı Köyü'ne 2 olmak üzere toplam 98 güvenlik korucusu alımı yapılacağını bildirildi.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada güvenlik korucusu olmak isteyenlerin Adilcevaz Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüya da Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan temin edecekleri güvenlik korucusu alımı başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebilecekleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55