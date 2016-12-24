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Adilcevaz'da öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesi Özel Final Ortaokulu öğrencileri, terör olayları nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. Son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle Adilcevaz Özel Final Ortaokulu öğrencileri,...

Adilcevaz'da öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret
BİTLİS’in Adilcevaz ilçesi Özel Final Ortaokulu öğrencileri, terör olayları nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.
Son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle Adilcevaz Özel Final Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü Mahmut Gül ile birlikte şehit olan güvenlik görevlileri için İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek taziyelerini iletti. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, bu ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. Yüzbaşı Dalgıç, "Öğrencilerimizin bu anlamlı ziyareti bizi fazlasıyla duygulandırmıştır. Biz de bu birlik, beraberlik olduğu sürece bizlerin mücadelesi daha güçlü şekilde sürecektir. Bu nedenle öğrencilerimize ve öğretmenlerine bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
Okul müdürü Mahmut Gül de son zamanlarda yaşanan terör olaylarının toplumun tüm kesimleri tarafından nefretle karşılandığını belirterek, "Ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle hayatlarını kaybeden askerlerimiz için öğrencilerimizle birlikte ilçemizdeki askerlerimize baş sağlığında bulunmak istedik. Rabbim bundan böyle bir daha böyle acılar ülkemize yaşatmasın. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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