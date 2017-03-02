Adilcevaz cevizi tescillendi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () - BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde yetişen dünyaca ünlü kaliteye sahip 'Adilcevaz cevizi', Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından resmen tescillendi.

Ankara’da düzenlenen toplantıda, Adilcevaz Cevizi Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyonda alınan kararla, 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' adlarıyla tescillendi. İlçede yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında iki isimle tescillenen Adilcevaz cevizi, bundan böyle sertifikalı olarak ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da, Adilcevaz cevizi için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Adilcevaz cevizinin sertifika alması için çok uğraştık. Adilcevaz cevizinin tadı, yağı, aroması ve kabuğunun ince olması, bu yöreye has bir özelliktir. Bizler de bu ceviz ağaçlarından örneklerle bakanlığa başvurduk. Uzun uğraşlar sonucunda cevizimizi Adilcevaz13’ün yanı sıra ilçemizde ceviz yetiştiriciliğinin gelişmesine önemli katkıları olan ve bu konuda büyük çaba gösteren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya’nın soyadını verdik. İnşallah bundan böyle Adilcevaz cevizi ilçemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

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