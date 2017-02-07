Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Adil Öksüz adına açılan twitter hesabı kapandı

ADAPAZARI(Sakarya), () - 15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Adil Öksüz adına açılan twitter hesabı kapandı. Twitter'da Adil Öksüz adına 2 Şubat günü hesap açıldı. Twitter'da Adil Öksüz'ün bilinen fotoğrafı...

Adil Öksüz adına açılan twitter hesabı kapandı

ADAPAZARI(Sakarya), () - 15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Adil Öksüz adına açılan twitter hesabı kapandı.
Twitter'da Adil Öksüz adına 2 Şubat günü hesap açıldı. Twitter'da Adil Öksüz'ün bilinen fotoğrafı kullanılırken, profil kısmında "Resmi tek hesabımdır, diğer fitne odaklı hesaplara itimat etmeyiniz" yazısı, duvarında ise "Allah de, ötesini bırak" yazısı yer aldı. Hesaptan 2 Şubat günü, "Sessizliğimi koruyup olan bitenleri izliyorum, hakkımda mesnetsizce atılan iftiralara cevap verme gereği oluştu artık" ve "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım. Son söz milletindir" yazılı paylaşımlarda bulunuldu. Twitter hesabının kim tarafından açıldığı bilinmezken, hesabın kapandığı görüldü.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.