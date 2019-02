Adaylığının çekilmesine halayla tepki gösterdi

Hande NAYMAN/İZMİR, () - İZMİR'in Buca ilçesinde, CHP Genel Merkezi'nce belediye başkanlığı adaylığı çekilen Suat Nezir, seçim ofisinde beraberindekilerle halay oynayarak, tepkisini gösterdi. Nezir, "Onurlu adaylık çıkışımız, onursuzca bir davranışla son dakika geri çekildi ama şimdi Buca yanıyor. Buca'da bir çoban ateşi yandı. 1- 2 gün içinde sönecek, diye bekleyenler; yangının, Buca'nın tamamını sardığını gördü. Her geçen gün herkes, yangına demokrasi adına bir odun daha atıyor. Bu ateşi söndürmek o kadar kolay değil" dedi.

CHP Buca Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından her mahallede seçim ofisi açan ve araçları giydiren Suat Nezir, listelerin seçim kuruluna teslim edilmesine saatler kala adaylığının Genel Merkez tarafından çekilmesine tepki gösterdi. Nezir'e destek verenler, seçim ofisinde buluşarak, adaylığın değiştirilmesi için imza topladı. Balkan bandosu eşliğinde Nezir ve çok sayıda CHP'li halay oynadı, kısa süreliğine trafiği durdurdu. Trafikte bekleyen sürücüler de korna çalarak, Nezir'e desteğini gösterdi.

'BU ATEŞİ SÖNDÜRMEK KOLAY DEĞİL'

Seçim ofisinde açıklama yapan Nezir, "Onurlu bir adaylık çıkışımız, onursuzca bir davranışla son dakika geri çekildi ama Buca'da yaşayan her kesimden insan bu adaletsizliğe 'Dur' dedi. Buca yanıyor. Buca'da bir çoban ateşi yandı. Yangın 1- 2 gün içinde sönecek, diye bekleyenler; yangının, Buca'nın tamamını sardığını gördüler. Her geçen gün herkes, yangına demokrasi adına bir odun daha atıyor. Bu ateşi söndürmek o kadar kolay değil. Sürece az bir zaman kaldı. Ben inancımı hiç yitirmedim. Bende bir huy vardır, ben bir şeyi tuttuğumda ya onu koparırım ya da benim kolumu koparırlar. Şimdi benim kolumun kopması hiçbir şey ifade etmiyor, o koldan binlerce var. O yüzden boşuna kimse uğraşmasın" diye konuştu.

Partililerden birinin "Dik dur eğilme, Bucalılar seninle" sloganı üzerine Nezir, "Bu saatten sonra beni kasırga eğdiremez" dedi.

'MÜCADELEMİZ CHP'YE KARŞI DEĞİL'

Buca halkının demokrasiye, adalete, hakka, hukuka sahip çıktığını dile getiren Nezir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu yüzden buradaki kalabalık hiçbir zaman eksilmiyor. İzmir'in çeşitli yerlerinden gelen insanlar var, bu benim için çok gurur verici. Biz kendi şahsi çıkarlarımız için bir şey yapmış olsaydık bugün bu noktaya gelmezdik ama bugün Buca'da, İzmir'de haktan hukuktan bahsedenlerin sesi olduk. Biz bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Siyaseti art niyetli insanlardan kurtarmamız gerekiyor. Buca her zaman olduğu gibi Bucalı olduğunu gösterdi. Bir halk, kentine böyle sahip çıkar. Bir kentli hikayesi o halkla başlar, kentin hikayesini orada yaşayan halk yazar. Dışarıdan başkası yazmaz. Yazarsa da bu halk o yazılanı çizer. Bu artık benim konum değil, bu yapılan adaletsizliklere karşı adaletsizliği yaşayan tüm halkın müdahalesidir. Bizim mücadelemiz CHP'ye karşı değildir, bizim mücadelemiz CHP'yi arkadaş kulübüne çevirmek isteyenlere karşı bir mücadeledir. Biz, bu toprakları seviyoruz, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden gidiyoruz, bu haksızlıklara izin vermeyeceğiz. Size söz veriyorum; Bucayı halkla birlikte yöneteceğiz dedim. Ben böyle söyledikçe, birilerinin zoruna gitti. Bucayı Bucalı yönetecek, halk yönetecek. Suat Nezir, artık kumsalda kum tanesi, bu mesele beni geçti. Almanya'dan geliyorlar; Diyarbakır'dan, Kars'tan, Amasya'dan, İstanbul'dan arıyorlar. İnanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu bu adaletsizliğe 'Dur' diyecektir."

'NEZİR'İ BAŞKANIMIZ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ'

Balkan dernekleri adına basın açıklamasını yapan Selanik Dernek Başkanı Ali Kara ise Suat Nezir'e büyük haksızlık yapıldığını öne sürerek, "Rumeli, Balkan camiası adına konuşuyorum; 31 Mart yerel seçimleri için CHP'den Buca Belediye Başkanı adayı olarak parti meclisi kararıyla belirlenmiş 10 ve 17 Şubat'ta bizzat şahsınız tarafından tüm Türkiye'ye duyurulan ve Buca halkına emanet edilen Suat Nezir'e büyük haksızlık yapılmış, 19 Şubat tarihinde YSK'ya Buca Belediye Başkanlığı tarafından aday bile olmayan Erhan Kılıç bildirilmiştir. Biz, STK'lar olarak Suat Nezir'i başkanımız olarak görmek istiyoruz. Bu komplo, İzmir halkını derinden yaraladı. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yanlışa 'Dur' diyerek partimizin yara almasını önlemesi en büyük dileğimiz" dedi.

FOTOĞRAFLI