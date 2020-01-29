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Adana’nın 100 yıl su sorunu yok

GENEL 29.01.2020, 08:18
Adana’nın 100 yıl su sorunu yok
ADANA Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Cint, kentte 100 yıl su sorunu yaşanmayacağını belirtti. Cint, "Bu yıl Ocak ayı itibariyle Adana’da bulunan üç büyük barajın doluluk oranı ortalaması yüzde 80 civarında oldu. Yaklaşık 100 yıl yetecek kadar suyumuz olduğunu öngörüyoruz" dedi.
Adana’da 1953 ile 2016 yılları arasında inşa edilen barajlardan içme suyu temin edilirken, enerji üretimi, tarımsal sulama ve taşkınlardan da koruma sağlanıyor. Çukurova’yı besleyen Seyhan Nehri üzerinde bulunan Seyhan Barajı’ndan tarımsal sulama ve enerji üretimi sağlanırken, Yedigöze Barajı’ndan da enerji üretilip, içme suyu temin ediliyor. Kentin 4 merkez ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı’ndan ise ayrıca elektrik üretimi yapılıyor. Bu yıl Ocak ayı itibariyle Adana’da bulunan üç büyük barajın doluluk oranı ortalaması yüzde 80 civarında oldu.
'100 YIL YETECEK'
ASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Cint, Adana’nın 4 merkez ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı’nda yaptığı açıklamada, barajın günlük 400 bin metreküp suyu 2,5 milyon kişiye ulaştırdığını, yazın bu oranın 500 bin metreküpe kadar çıktığını söyledi. Çatalan Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 82 civarında olduğunu vurgulayan Cint, "Barajda yaklaşık 1 milyar 800 milyon metreküp suyu depo ediyoruz. Çatalan havzasının beslenme açısından hiçbir sıkıntısı yok. Yaklaşık 100 yıl yetecek kadar suyumuzun olduğunu öngörüyoruz” diye konuştu.
'KONTROLLÜ OLARAK SU VERİLİYOR'
Geçen yıl Ocak ayında doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğu bilgisini veren Cint, "Doluluk oranı Devlet Su İşleri tarafından regüle ediliyor. Olası bir sel ve taşkın felaketinin önüne geçilmesi için kontrollü olarak Seyhan Nehri ve sulama kanallarına su veriliyor. Ayrıca Yedigöze Barajı’ndan dış ilçelere sağlıklı içme suyu temin çalışmaları da başladı. Seyhan Barajı’ndan da sulama ve elektrik üretimi amacıyla su alınıyor" dedi.

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