Adanalıların yeni gözdesi; billur kebabı

ADANA'da, kebap ustası Gökhan Korkmaz (33), restoranında koç yumurtasından yaptığı billur kebabına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Korkmaz, "Adanalılar artık sadece kıyma kebapla yetinmiyor, mangalda çeşitlilik istiyor" dedi.Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda kebap restoranı işleten ve yaklaşık 30 yıldır sektörün içinde olan Gökhan Korkmaz, sakatatın ilgi gördüğü kentte koç yumurtasından billur kebabı yapmaya başladı. Şırdan, kokoreç, mumbar gibi kalorisi yüksek sakatatların aksine billur kebabının kalorisinin çok düşük olduğunu belirten Korkmaz, protein oranı da yüksek olan bu kebaba özellikle sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Görüntü itibariyle şırdanı andıran koç yumurtasının bıçakla ikiye ayrılmasından sonra dış zarının çıkarıldığını ve daha kuşbaşı tarzında doğranıp mangallık hale getirildiğini kaydeden Korkmaz, porsiyonu 25 TL'den satılan kebaba talebin günden güne arttığını söyledi.'ADANA DIŞINDA BULMAK ZOR'Billur kebabının lezzetiyle ön plana çıktığını ve sakatata karşı ön yargılı olan kişilerin bile bir kere yedikten sonra bir porsiyon daha istediğini belirten kebap ustası Korkmaz, "Fiyatı 25 liradan günde yaklaşık 50 porsiyon billur kebabı satıyoruz. Bir ivme kazandık. Bu rakam günden güne daha da artacak. Adana’da tercihler artmaya başladı. İnsanlar artık farklılık ve çeşitlilik istiyor. Biz de menümüze yeni yemekler ekleyerek ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Billur kebabı da böyle geldi. Adana eti çok seviyor ve talep giderek artıyor. Adanalılar artık sadece kıyma kebapla yetinmiyor, mangalda çeşitlilik istiyor" diye konuştu.'ADETA BİR PROTEİN DEPOSU'Tattığı ilk günden beri sık sık Korkmaz’ın restoranına gelip billur kebabı yediğini belirten Nida Korkmaz (18), "Çok güzel bir yemek. Adeta bir protein deposu. Adana kebap da çok güzel ama billur kebabı da bir o kadar lezzetli" dedi.