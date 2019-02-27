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Adanalılar Çıldır Gölü'nde balık avladı

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), son yıllarda büyük ilgi gören 'Doğu Ekspresi ile Kars Turu' kapsamında tarih ve kültür gezisi düzenledi. Kulüp üyeleri, 50 santimetrelik buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü'nde...

Adanalılar Çıldır Gölü'nde balık avladı
ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), son yıllarda büyük ilgi gören 'Doğu Ekspresi ile Kars Turu' kapsamında tarih ve kültür gezisi düzenledi. Kulüp üyeleri, 50 santimetrelik buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avladı.
Adana'dan otobüsle yola çıkan kulüp üyeleri, Kayseri'den geçen Doğu Ekspresi trenine binerek Kars yolculuğuna başladı. 19 saat süren tren yolculuğundan sonra Kars'a ulaşan Adanalı doğa tutkunları, 5 günlük program dahilinde, Sarıkamış Şehitliği, Katarina Köşkü, UNESCO dünya mirası listesinde olan Ani Harabeleri, Vali Konağı, Demir Köprü, 12 Havariler Kilisesi ve Kanlı Tabya Kars Müzesi'ni gezdi. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen yaklaşık 50 santimetrelik buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı etkinliğine katılan kulüp üyeleri, atlara ve atlı kızaklara binerek donmuş göl üzerinde tur attı. Kafkas gösterisi izleyen, cağ kebabı, kaz eti, sarı balık ve piti gibi yöresel yemeklerin tadına bakan Adanalı doğa tutkunları bölgeden memnun ayrıldı. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Hani derler ya 'anlatılmaz yaşanır', biz de bu tarife uyduk, son yılların en popüler gezilerinden biri olan 'Doğu Ekspresi ile Kars Turu' gezisi düzenledik. Tren ile müthiş bir yolculuk sonunda bölgede tüylerimizi ürperten tarihi savaşın izlerini görüp bilgi edindik. Ayrıca bölgenin eko turizmine de katkı sağladık. Kars gerçekten görülmeye değer" dedi.

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