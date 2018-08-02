Adanalı taksicilerden şehit ailelerine ücretsiz hizmet

ADANA’da taksici 6 arkadaş şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Taksilerinin arka camına, 'Şehit ailelerine ücretsizdir' yazan şoförler, tüm meslektaşlarından da aynı davranışı beklediklerini söyledi.Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda cep duraklarda taksicilik yapan 6 arkadaş, aldıkları kararla şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen taksiciler, tüm ülkede bu uygulamanın hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.7 yıldır taksicilik yapan Keramettin Çevik (47), 6 arkadaşın da bu karardan memnun olduğunu ve ihtiyacı olan şehit yakınları aradığında mesafe tanımadan sorgusuz sualsiz hizmet verdiklerini belirtti. Çevik, “Şehitlerimiz sayesinde bu memlekette yaşıyoruz. Ben de bunun karşılığında elimden gelen taksicilik hizmetini şehitlerimizin ailesine ücretsiz veriyorum” dedi.Geçtiğimiz günlerde bir şehit amcasını taşıdığını belirten Çevik, "Gideceği yere götürdüğümde ücret vermek istedi. Ben bu hizmetin ona ücretsiz olduğunu söyledim. Fakat kendisi ısrarla parayı vermek istedi ve parayı koltuğa attı. Arkasından yetiştim ve parayı yanındaki çocuğuna vererek dondurma almasını söyledim. Tabii ikimizde bu duruma duygulandık” diye konuştu.

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