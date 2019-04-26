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Adanalı milli antrenör uzaktan eğitimle zayıflatıyor

ADANA'da milli antrenör ve spor eğitmeni Soner Kul (34), çalıştırdığı spor salonu dışında geliştirdiği uzaktan eğitim programıyla telefon üzerinden yurtiçi ve yurtdışındaki insanları da zayıflatıyor.  Merkez Seyhan ilçesi Atatürk...

Adanalı milli antrenör uzaktan eğitimle zayıflatıyor
ADANA'da milli antrenör ve spor eğitmeni Soner Kul (34), çalıştırdığı spor salonu dışında geliştirdiği uzaktan eğitim programıyla telefon üzerinden yurtiçi ve yurtdışındaki insanları da zayıflatıyor. 
Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki spor salonunu işleten milli antrenör Soner Kul, yurtdışında yaşayan gurbetçi Türklerin yabancı hocalarla iletişim sorunu yaşadığı için uzaktan eğitim programını tercih ettiğini söyledi. Adana’daki müşterilerine uyguladığı programla ayda 10 kilo verdirdiğini belirten Kul, bu sistemi uzaktaki insanlara da ulaştırıp onların da kilo vermesini sağlamak amacıyla yola çıktığını belirtti. Özellikle gurbetçi Türk vatandaşlarının kendisiyle uzaktan eğitim programı aracılığıyla çalıştığını kaydeden Kul, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ortamda spor yapma imkanları yoksa veya yabancı antrenörler ile iletişim kuramıyorlar ise bize internet üzerinden ulaşıp eğitim alıyorlar. Bu eğitim sayesinde onları yönlendiriyoruz. Hem beslenme hem de spor egzersizi olarak onlara programlar gönderiyoruz" dedi.
‘OKYANUSTAKİ ADAM 13,5 KİLO VERDİ’
Soner Kul, işi gereği yılın büyük bir bölümünü okyanus üzerinde gemide geçiren bir Türk vatandaşının uzaktan eğitim programıyla bir ayda 13,5 kilo verdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Çin’de, Afrika’da ve daha birçok ülkede uzaktan eğitimle çalıştırdığı kişiler olduğunu söylen Kul, işin sırrının karşıdaki kişinin vicdanı ve bu işi bilen biriyle çalışması olduğunu kaydetti.

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