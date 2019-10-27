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Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet Bayramı kutlaması
ADANA kent merkezinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bayraklarla donattığı dükkanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı....
GENEL 27.10.2019, 15:38
ADANA kent merkezinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bayraklarla donattığı dükkanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı. Dükkanını da bayraklarla donatan Aydın, müşterileriyle kamera karşısına geçip, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler giyip müşterileri bu şekilde karşıladı. İşyeri sahibi Yaşar Aydın, "Allah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin. Barış, kardeşlik, dostluk içinde her günümüz bayram coşkusunda olsun" dedi.
Kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı. Dükkanını da bayraklarla donatan Aydın, müşterileriyle kamera karşısına geçip, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler giyip müşterileri bu şekilde karşıladı. İşyeri sahibi Yaşar Aydın, "Allah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin. Barış, kardeşlik, dostluk içinde her günümüz bayram coşkusunda olsun" dedi.
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