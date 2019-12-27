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Adana’da tarım arazileri su altında
Toprağın yağışa doyması nedeniyle Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki pek çok tarım arazisinde biriken sular çiftçileri zor duruma soktu. Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kılıç, suyu boşaltmak...
GENEL 27.12.2019, 14:17
Toprağın yağışa doyması nedeniyle Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki pek çok tarım arazisinde biriken sular çiftçileri zor duruma soktu. Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kılıç, suyu boşaltmak için pompalarla müdahale ettiklerini, ancak drenaj kanallarını açamadıklarını belirterek, "Mahsulü olan çiftçiler perişan. 3 gün daha yağmur bekleniyor, nasıl olacak bilmiyoruz. Uyku bile uyumuyoruz günlerdir. Uğraşıyoruz ama bitmiyor. Devletten yardım bekliyoruz" dedi.
Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Orkide Caddesi’nde kafe işleten Selim Nalçakar ise dükkanının deposuna basan suyu tahliye edemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.
Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Orkide Caddesi’nde kafe işleten Selim Nalçakar ise dükkanının deposuna basan suyu tahliye edemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.
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