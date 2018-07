Adana’da kuraklık riski kapıda

Nuri PİR - Can ÇELİK/ADANA, () - KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Çelik yapılan araştırmalara göre büyük risk altındaki Akdeniz Bölgesinde kuraklık oranının arttığını belirterek, "Araştırmalar, 2000’li yıllardan sonra ciddi kuraklık riskinin her 5 yılda bir yaşanılır hale geldiğini göstermektedir. Adana'da, Mersin'de hatta ilçe bazında kuraklık izleme merkezleri kurulmalıdır" dedi.

Bitki İndeks Modelleri Kullanılarak Akdeniz Bölgesinde Kuraklık Analizi başlıklı doktora tezinde, bölgedeki kuraklığı işleyen Dr. Mehmet Ali Çelik, Adana’nın ülkenin en önemli su ve tarım merkezleri arasında olduğuna vurgu yaptı. Kuraklığın yağış ve nem eksikliği anlamına geldiğini belirten Çelik, "Bu bağlamda Adana’da kuraklığın tahmini konusunda önceden yapılan analizler tarımsal verimlilik, tarımsal üretim, gıda arzı ve sulak alanların yönetimi konusunda çok büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

'KURAKLIKTAN KAÇIŞ YOK'

Kuraklığın diğer doğal afetlerle bir tutulamayacağını belirten Çelik, "Kuraklıkla diğer afetler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Mesela deprem. Fay hattı geçen bir yerin çevresine yerleşim yeri kurmayarak deprem riskini azaltabilirsiniz. Ama kuraklıktan kaçış yoktur. Kuraklığı önlemek adına önceden tahminin önemi büyüktür. Böylece kuraklık afetinin yaratacağı hasar azaltılabilir" dedi.

KURAKLIK MERKEZİ KURULMALI

Mehmet Ali Çelik, kuraklığı önlemek amacıyla birçok ülkenin büyük çalışmalar yaptığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada bilimin en gelişmiş kabul edildiği yerlerden birisi ABD’dir. ABD’nin kuraklık konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını görmekteyiz. ABD'de Nebraska Üniversitesi bünyesinde 'National Drought Mitigation Center (NDMC) adında, 'Drought monitoring' denilen uzman akademisyenlerin çalıştığı kuraklık izleme merkezleri bulunmaktadır. Gelişen teknolojik yöntemler kuraklığı önleme konusunda etkin rol oynuyor. Küresel iklim değişikliği olayıyla birlikte artık Akdeniz Bölgesinde her 10 yılda 1 değil her 5 yılda 1 kuraklık oluşma riski var. Uzaktan algılama, uydu gibi gelişkin teknolojileri meteorolojik veriler kullanılarak yapılan kuraklık analizleriyle birleştirerek kuraklığı önceden tahmin etmekte ve kuraklığın yaratacağı hasarları önlemede Amerika çok gelişkin yöntemler uygulamaktadır. Türkiye’nin de bu yöntemleri iyi analiz edip özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine uygulamaları gerekiyor. Adana’da Mersin’de hatta ilçe bazında kuraklık izleme merkezleri kurulmalıdır. Uzman akademisyenler bu kurulun içerisinde yer almalıdır."



FOTOĞRAFLI