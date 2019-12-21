Adana'ya şehit ateşi düştü

SİİRT'in Eruh ilçesinde, nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın (28) acı haberi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

12 Eylül 2018 günü Siirt'in Eruh ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Irak-Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu fenalaştı. Karaduman daha sonra askeri helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 15 aydır tedavi gören Karaduman, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, şehidin Adana'nın Kozan ilçesindeki Turgutlu köyündeki baba evine askeri yetkililer tarafından verildi.