Adana'ya defnedilen şehit için memleketinde mevlit okutuldu

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - 'ŞEHİT olursam beni memleketime defnedin' diye vasiyet edip Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen, ancak hava koşulları ve annesinin hastalığı nedeniyle ailesinin oturduğu Adana'da toprağa verilen Şehit Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal için, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde mevlit okutuldu.

Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal, perşembe günü El Bab'ta Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası çöken binanın altında kalarak şehit oldu. Şehit uzman onbaşı, geçen cumartesi günü ailesinin yaşadığı Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Andırın'a defnedilmek istemesine rağmen şartlar nedeniyle bu vasiyeti yerine getirilemeyen şehit uzman onbaşı Emre Mücahit Topal için bugün Andırın'ın Kargaçayırı Mahallesi'nde oturan dedesi Musa Kura'nın evinde mevlit okutuldu.

"VASİYETİ BU TOPRAKLARA DEFNEDİLMEKTİ"

Mevlide TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Keysan, Cumhuriyet Savcısı Emrah Keleş, daire amirleri ile şehidin yakınları katıldı. Mevlitte taziyeleri kabul eden dede Musa Kura, torunu ile en son 3 ay önce görüştüğünü belirterek şunları söyledi.

"Üç ay önce yine Suriye'de görevliyken yanıma gelmişti, sonra tekrar Suriye'ye gitti, bir daha haber alamadım, Vasiyeti bu topraklara defnedilmekti, demek ki şehit olacağını biliyormuş. Ailesi Adana'da kalıyordu, şehit olduktan sonra annesi rahatsız olduğu için ve mezarlığın evlerine yakın olduğundan 'Her gün ziyaret ederim' düşünce ve burada hava şartlarının kötü olmasından dolayı Adana'ya defnettik. Mevlidini burada okutuyoruz."

BABA MEVLİDE TELEFONLA BAĞLANDI

Mevlit devam ederken Milletvekili Celalettin Güvenç şehidin babası Salih Topal'ı telefonla aradı. Acılı babaya başsağlığı dileklerini ileten Güvenç, daha sonra telefonun hoparlörünü açtı. Telefonla mevlide katılanlara teşekkür eden baba Topal, "Şehidimizin vasiyeti oraya defnedilmekti ama bazı nedenlerden dolayı yapamadım. Mevlide katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



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