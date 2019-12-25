Adana sele teslim oldu (8) - CEYHAN NEHRİ TAŞTI
ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi....
ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi dedi.
CEYHAN NEHRİ TAŞTI
Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10