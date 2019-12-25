Adana sele teslim oldu (6)

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EKİLİ ALANLAR SULAR ALTINDA KALDI Adana’da aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine büyük ölçüde zarar verdi. İmamoğlu ilçesi ve köylerinde bulunan birçok ekili alan sular altında kaldı. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne...
GENEL 25.12.2019, 13:06
EKİLİ ALANLAR SULAR ALTINDA KALDI
Adana’da aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine büyük ölçüde zarar verdi. İmamoğlu ilçesi ve köylerinde bulunan birçok ekili alan sular altında kaldı. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zarar gören tarlalarda inceleme yaptı.
Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), ()
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