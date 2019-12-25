Adana sele teslim oldu (3)

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN'

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana başta olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle ekili-dikili tarım arazileri sulara gömülen üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Üreticilere 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan Barut, yağışlar nedeniyle oluşan zararın acilen tespit edilip Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.



