Adana, Portakal Çiçeği Karnavalı'na hazırlanıyor

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'yı karnaval heyacanı sardı. Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek 'Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı '7. Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın resmi açılışı 6 Nisan'da, aktiviteler ise 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Karnavala bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Adana sokaklarını bir şölen havasına dönüştüren karnaval, çok sayıda kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. 6 Nisan'daki Karnaval Korteji ise özel etkinlik gruplarının yine rengarenk kostümleriyle geçişine sahne olacak. Bunun yanında karnaval için Adana'ya gelecek çok sayıdaki ünlü sanatçı da, kortej yürüyüşü sırasında halkı selamlayacak. Sosyal bir proje olarak başlayan, sonrasında ise tanıtım faaliyetleri çerçevesinde bir turizm hareketine dönüşen karnaval, Adana'nın 'marka kent' olma yolundaki çabasına da doğrudan katkı yapıyor.

ADANA EKONOMİSİNE KATKISI 85 MİLYON TL

Bu yıl Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelecek olanlarla çevre il ve ilçelerden günübirlik gelecek olan kişi sayısının 100 binden fazla olacağı öngörülüyor. Bunun yanında Adanalıların da katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık 500 bin kişi karnaval heyecanını yaşayacak. Etkinlikler boyunca yapılması beklenen yeme-içme, eğlence, alışveriş, hava ve kara ulaşımı ile diğer bazı harcamalar eklendiğinde ise Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi 80-85 milyon liralık rakama ulaşıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek karnaval için Adana'daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu.

ADANA'YA BEKLİYORUZ

Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı 'Nisan'da Adana'da -Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Karnavala katılacak herkesi açılış kortejine bekliyoruz. Portakal Çiçeği Karnavalı on binlerce turistin ağırlandığı bir turizm aktivitesi haline geldi. Bu büyük şölene, Adana ve civarında yaşayanlar dışında başka illerden ve hatta ülkelerden binlerce katılımcı beklemekteyiz. Yurtdışından karnavalımıza katılacak olan çok sayıda grup ve kişiler var. Sürpriz etkinlikler planlıyoruz. Bunun yanısıra her yıl olduğu gibi çok sayıda sanatçı ile iş ve cemiyet hayatından ünlü simalar da yine Adana'da olacak. Nisan'da portakal ağaçları çiçek açtığı zaman yaklaşık 3 hafta süren bu güzel ortamı yaşamak için herkesi Adana'ya davet ediyoruz. Karnaval süresince bu havayı yaşamak için siz de Adana'yı ziyaret edin."



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