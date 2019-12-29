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Adana'nın yükseklerine kar yağdı
ADANA'nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların...
GENEL 29.12.2019, 18:34
ADANA'nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda kar yağışı başladı. Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı. Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda kar yağışı başladı. Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı. Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.
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