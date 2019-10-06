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Adana Lezzet Festivali'nde 'Çöpten Sesler Orkestrası' ilgi gördü
ADANA'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Çukurova Belediyesi personelleri tarafından oluşturulan 'Çöpten Sesler Orkestrası' yoğun ilgi gördü. Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü...
GENEL 06.10.2019, 12:15
ADANA'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Çukurova Belediyesi personelleri tarafından oluşturulan 'Çöpten Sesler Orkestrası' yoğun ilgi gördü.
Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından oluşturulan ‘Çöpten Sesler Orkestrası’ Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde gösteri yaptı. Enstrümanlarını çöp bidonları, çöp konteynırları ve atıklardan oluşan ‘Çöpten Sesler Korosu’nun üyeleri Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinden oluşuyor. Bu ilginç orkestra, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali’ne gösterileri ile renk kattı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eline aldığı bagetlerle orkestraya eşlik etti. Başkan Çetin, Çöpten Sesler Orkestrası'nın yaptığı ritim şova eşlik etti. Orkestranın ritim şovu, festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar çıkarılan ritimlere alkışlarla tempo tutarak karşılık verdi.
Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından oluşturulan ‘Çöpten Sesler Orkestrası’ Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde gösteri yaptı. Enstrümanlarını çöp bidonları, çöp konteynırları ve atıklardan oluşan ‘Çöpten Sesler Korosu’nun üyeleri Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinden oluşuyor. Bu ilginç orkestra, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali’ne gösterileri ile renk kattı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eline aldığı bagetlerle orkestraya eşlik etti. Başkan Çetin, Çöpten Sesler Orkestrası'nın yaptığı ritim şova eşlik etti. Orkestranın ritim şovu, festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar çıkarılan ritimlere alkışlarla tempo tutarak karşılık verdi.
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